Красивейшая волейболистка мира получила серьёзную травму и опубликовала фото из госпиталя

Либеро бразильского волейбольного клуба «Осаско» Кейла Алвес получила травму колена и нуждается в операции, сообщается в соцсетях «Осаско».

В матче между «Осаско» и «Пинейросом», втором матче полуфинала чемпионата Сан-Паулу по волейболу, 22-летняя волейболистка и модель попыталась подобрать мяч и упала на площадку в слезах. Всё указывало на то, что травма может быть серьёзной.

«Наш либеро Кейла Алвес получила травму колена в последнем матче и перенесёт операцию. Желаем ей удачи в этот период, скорейшего выздоровления и возвращения на площадку», — говорится в заявлении клуба.

В соцсетях спортсменки появилось фото из госпиталя: левая нога спортсменки зафиксирована, она стоит, опираясь на костыли.