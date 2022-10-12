Красивейшая волейболистка мира получила серьёзную травму и опубликовала фото из госпиталя
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Либеро бразильского волейбольного клуба «Осаско» Кейла Алвес получила травму колена и нуждается в операции, сообщается в соцсетях «Осаско».
В матче между «Осаско» и «Пинейросом», втором матче полуфинала чемпионата Сан-Паулу по волейболу, 22-летняя волейболистка и модель попыталась подобрать мяч и упала на площадку в слезах. Всё указывало на то, что травма может быть серьёзной.
«Наш либеро Кейла Алвес получила травму колена в последнем матче и перенесёт операцию. Желаем ей удачи в этот период, скорейшего выздоровления и возвращения на площадку», — говорится в заявлении клуба.
В соцсетях спортсменки появилось фото из госпиталя: левая нога спортсменки зафиксирована, она стоит, опираясь на костыли.
Фото: Личный архив Кейлы Алвес
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