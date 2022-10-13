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У красивейшей волейболистки мира диагностировали разрыв крестообразной связки колена

У красивейшей волейболистки мира диагностировали разрыв крестообразной связки колена
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Стал известен диагноз либеро клуба «Осаско» Кейлы Алвес, которая в 2021 году была признана бразильскими журналами самой красивой волейболисткой в мире, сообщает Globo Esporte.

22-летняя спортсменка и модель, пытаясь подобрать мяч, неудачно упала на площадку в начале второго матча полуфинала чемпионата Сан-Паулу между «Осаско» и «Пинейросом». Плачущей Алвес помогли добраться до раздевалки, где клубные врачи оказали ей первую помощь.

Позже, после клинического обследования и проведения МРТ, выяснилось, что у Кейлы — разрыв крестообразной связки левого колена. Спортсменке потребуется операция, которая пройдёт в ближайшие дни. Восстановление после аналогичного хирургического вмешательства обычно занимает не менее полугода.

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Теги Другие Волейбол Видео •••

Заглавное фото: Из личного архива Кейлы Алвес

Источник: Globo Esporte

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