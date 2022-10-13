Пляжные ЦСКА и «Локомотив» забили по 12 мячей в 1-м туре Московского международного кубка

Завершился первый игровой день Московского международного кубка по пляжному футболу. Все российские команды одержали победы. Но если ЦСКА и «Локомотив» забили в ворота соперников по 12 мячей, то «Спартак» обыграл «Шахин Хазар» только в серии послематчевых пенальти – 6:5. Победу красно-белым принёс сейв Дениса Пархоменко после удара Мослема Месигара.
ЦСКА обыграл 14-кратного чемпиона Казахстана «Арман» — 12:7. «Локомотив» разгромил «Мучча Бойз» — 12:2. Пента-триком в составе победителей отметился Фёдор Земсков, сразу возглавивший рейтинг бомбардиров турнира после 1-го тура. Белорусский ЦОР обыграл «Гользапуш» со счётом 9:5.
Пляжный футбол. Московский международный кубок. 1-й тур
«Спартак» (Москва) — «Шахин Хазар» (Иран) – 4:4 (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, по пен. – 6:5).
ЦСКА (Москва) – «Арман» (Казахстан) – 12:7 (5:3, 4:1, 3:3).
«Могхавемат Гользапуш» (Иран) – ЦОР-Masita (Беларусь) – 5:9 (1:4, 2:3, 2:2).
«Локомотив» (Москва) – «Мучча Бойз» (Сейшелы) – 12:2 (3:0, 4:2, 5:0).
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