Чемпионат мира по волейболу среди женщин: расписание решающих матчей, когда будет финал
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Завтра, 15 октября, на женском чемпионате мира по волейболу состоятся заключительные два матча. Турнир проходит в Нидерландах и в Польше.
В 17:00 мск начнётся матч с участием сборных Италии и США, победитель которого станет бронзовым призёром первенства. В 21:00 мск на паркет выйдут команды Бразилии и Сербии. Победитель этого матча станет чемпионом мира.
Расписание решающих матчей женского ЧМ-2022 по волейболу
15 октября
17:00 мск. Матч за третье место. Италия — США
21:00. Финал. Бразилия — Сербия
Напомним, в полуфинальных матчах Сербия победила США, а Бразилия — Италию. Сборная России отстранена от турнира.
В 2018 году тройку призёров женского чемпионата мира по волейболу составили команды Сербии, Италии и Китая.
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