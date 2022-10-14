Чемпионат мира по волейболу среди женщин: расписание решающих матчей, когда будет финал

Завтра, 15 октября, на женском чемпионате мира по волейболу состоятся заключительные два матча. Турнир проходит в Нидерландах и в Польше.

В 17:00 мск начнётся матч с участием сборных Италии и США, победитель которого станет бронзовым призёром первенства. В 21:00 мск на паркет выйдут команды Бразилии и Сербии. Победитель этого матча станет чемпионом мира.

Расписание решающих матчей женского ЧМ-2022 по волейболу

15 октября

17:00 мск. Матч за третье место. Италия — США

21:00. Финал. Бразилия — Сербия

Напомним, в полуфинальных матчах Сербия победила США, а Бразилия — Италию. Сборная России отстранена от турнира.

В 2018 году тройку призёров женского чемпионата мира по волейболу составили команды Сербии, Италии и Китая.