ЦСКА и «Локомотив» лидируют в подгруппах международного кубка по пляжному футболу

Завершился второй игровой день Московского международного кубка по пляжному футболу. В группе А ЦСКА разгромил иранский «Шахин Хазар» со счётом 11:5, а «Спартак» нанёс крупное поражение казахстанскому «Арману» — 10:2.
В группе В «Локомотив» обыграл белорусскую команду ЦОР-Masita – 6:3, а иранский «Могхавемат Гользапуш» оказался сильнее «Мучча Бойз» — 7:2.
Подгруппы после двух туров возглавляют ЦСКА и «Локомотив», одержавшие по две победы в основное время.
Пляжный футбол. Московский международный кубок. 2-й тур
Группа А
«Шахин Хазар» (Иран) — ЦСКА (Москва) – 5:11 (4:5, 1:1, 0:5).
«Спартак» (Москва) – «Арман» (Казахстан) – 10:2 (5:2, 2:0, 3:0).
Группа В
«Мучча Бойз» (Сейшелы) — «Могхавемат Гользапуш» (Иран) – 2:7 (1:3, 0:1, 1:3).
ЦОР-Masita (Беларусь) — «Локомотив» (Москва) – 3:6 (1:4, 1:0, 1:2).
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