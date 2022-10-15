Юлия Ефимова позирует в купальнике на берегу океана. Фото

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась новой фотографией в своих социальных сетях. Спортсменка выложила солнечную фотографию в жёлтом купальнике на берегу океана на Гавайских островах.
Фото: из личного архива Ефимовой
Фото: из личного архива Ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15). Сейчас спортсменка проживает в США.
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