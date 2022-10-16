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MVP женского ЧМ по волейболу высказалась о победе своей команды над Бразилией

MVP женского ЧМ по волейболу высказалась о победе своей команды над Бразилией
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Диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович поделилась эмоциями от победы своей команды на женском чемпионате мира по волейболу. В финале сербки одолели Бразилию.

«Какую бы умную вещь сказать… Я горжусь и радуюсь всему, что мы делаем уже много лет. Кому-то это сделать сложно. От первой до последней девушки они все героини, всё это заслуженно, поверьте», — сказала Бошкович после финала.

Бошкович также была признана MVP турнира. В символическую сборную соревнований вошли доигровщицы Габи (Габриэла Гимараес, Бразилия) и Мириам Силла (Италия), центральные блокирующие Кэрол (Каролин Гаттаз, Бразилия) и Анна Данези (Италия), либеро Теодора Пушич (Сербия), связующая Бояна Дрча (Сербия), диагональная Тияна Бошкович (Сербия).

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