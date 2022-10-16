Юная волейболистка подробно рассказала, как трансгендер вошёл в женскую раздевалку

15-летняя волейболистка Кайла рассказала подробности скандала, который произошёл в штате Вермонт (США). Скандал разгорелся на фоне присутствия в женской волейбольной команде старшей школы Randolph Union трансгендерной спортсменки.



Учебное заведение запретило большей части команды посещать раздевалку из-за обвинений в издевательствах над трансгендерной ученицей. Девушкам приходится переодеваться в туалетных кабинках, однако они отрицают все обвинения.



«Я была первой в раздевалке, и туда же вошёл ученик-трансгендер, который отправился в отдельную часть раздевалки. Он переодевался там, пока мы переодевались в основной части раздевалки. Как только трансгендер закончил переодеваться, девушки вышли и какое-то время стояли у входа в раздевалку. Многие переодевались в спортивных топах и прочем.



Мы сказали: «Не мог бы ты уйти отсюда? Мы тут переодеваемся, и нам некомфортно». Через какое-то время он ушёл, но не сразу. Многим из нас было неловко из-за этой ситуации. Это уже случалось прежде. Нам просто хотелось переодеться.



Другая девушка сказала, что никто не был раздет, когда появился трансгендер? Неправда. Многие девушки переодевались в это время. Некоторые уже полностью переоделись, на некоторых вообще не было одежды, остальные – начинали переодеваться. Мне кажется, что кто-то умышленно пытается исказить факты и выставить нас плохими людьми.



Я слышала много высказываний о том, что учеников-трансгендеров наделяют большими правами, чем нас, остальных ребят. И это вполне соответствует тому, что мы сейчас видим. Об этом единственном ученике беспокоятся больше, чем обо всех девушках. Нас подталкивают к тому, чтобы мы переодевались в отдельных кабинках, а раздевалку занимал трансгендер.



Рада, что наконец-то спустя годы об этой ситуации стали говорить. Знаю, что в колледжах подобное случается, но девушки боятся открыто жаловаться. Считаю, наша команда проявила храбрость, поскольку мы знали, что может случиться, если мы не будем молчать. Например, у нас могли бы отнять стипендию. Могли быть разные последствия. Но я считаю, что мы делаем важное дело», — сказала юная спортсменка.