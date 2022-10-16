Карякин прокомментировал отказ Мамедова от игры с Карлсеном после первого хода
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал инцидент, который произошёл во время онлайн-турнира по блицу Titled Tuesday. Азербайджанец Рауф Мамедов отказался продолжить партию с чемпионом мира Магнусом Карлсеном уже на втором ходу.
Норвежец сделал ход e4g5. Мамедов посчитал это издевательством.
«На мой взгляд, Рауф слишком близко к сердцу воспринял такой ход Магнуса, лучше бы собрался и выиграл партию, получив такое преимущество в дебюте. Тем более он шёл на первом месте в турнире. Думаю, что он погорячился. Я согласен, что это не очень красиво со стороны Карлсена, но надо было по-спортивному его наказать.
Это как если бы боксёр вышел и просто с опущенными руками стоял и смеялся над оппонентом», — цитирует Карякина ТАСС.
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