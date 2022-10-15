Азербайджанский гроссмейстер сдался в партии с Карлсеном на 2-м ходу и объяснил почему

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов отказался от игры на втором ходу в партии с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном в рамках Titled Tuesday и рассказал, почему решил так поступить.
«Если бы так сыграл даже Накамура, то окей! Но когда такое делает Магнус Карлсен в еженедельном турнире… Я ещё раз повторю, Titled Tuesday собирает крутые составы, все люди приходят сюда, чтобы поиграть в шахматы, может, кто-то заработать. А тут – 1.e4 g5! Ну я решил не продолжать… Если ты приходишь поиздеваться над нами, то без меня. Я не считаю, что я прав и так далее, но в чём-то подобном точно не хочу участвовать», — сказал Мамедов после партии.
Ранее «Чемпионат» рассказывал, почему шахматисты используют «атаку гроба», которая переворачивает ход игры.
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