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Президент федерации волейбола Италии рассказал, как именно оскорбили волейболистку Эгону

Президент федерации волейбола Италии рассказал, как именно оскорбили волейболистку Эгону
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Президент федерации волейбола Италии Джузеппе Манфреди высказался об инциденте с диагональной Паолой Эгону. После матча за бронзовые награды на чемпионате мира волейболистка заявила, что раздумывает об уходе из сборной. Сообщается, что причиной этого стали расистские оскорбления в её адрес.

«После матча с Бразилией на волейболистку напала в соцсетях какая-то дура с расистскими постами. Паола ничего нам об этом не говорила, иначе мы бы вмешались. Эгону в сборной? Дверь всегда открыта. Сейчас, после такого долгого и горячего события, можно говорить многое. Но сейчас мы все успокоились. Кроме всего прочего, волейбол способствует полной интеграции, противоположной расизму», — сказал Манфреди.

Италия заняла на чемпионате мира по волейболу третье место, переиграв команду США в матче за бронзовые награды.

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