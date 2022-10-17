ВАДА не признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба организации.

«Несоответствие является результатом несоблюдения и неполной реализации эффективной программы тестирования, а также выделения достаточных ресурсов для разработки соответствующей антидопинговой программы во всех обязательных областях», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 23 сентября исполком ВАДА одобрил данную независимым комитетом по соответствию (CRC) рекомендацию объявить Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса не соответствующей кодексу и уведомил об этом IFBB. Федерация не стала оспаривать эти решения.