ВАДА не признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает пресс-служба организации.
«Несоответствие является результатом несоблюдения и неполной реализации эффективной программы тестирования, а также выделения достаточных ресурсов для разработки соответствующей антидопинговой программы во всех обязательных областях», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, 23 сентября исполком ВАДА одобрил данную независимым комитетом по соответствию (CRC) рекомендацию объявить Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса не соответствующей кодексу и уведомил об этом IFBB. Федерация не стала оспаривать эти решения.
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