Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скандального гимнаста Ивана Куляка не допустили на открытый чемпионат Беларуси

Скандального гимнаста Ивана Куляка не допустили на открытый чемпионат Беларуси
Комментарии

Российский гимнаст Иван Куляк, который в марте спровоцировал скандал на этапе Кубка мира в Дохе, выйдя на церемонию награждения с буквой «Z» на груди, не сможет выступить на открытом чемпионате Беларуси по причине того, что федерация этой страны не допустила его до участия в турнире. Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Куляк не будет стартовать на чемпионате Беларуси по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Открытый чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике, в котором примут участие и российские спортсмены, пройдёт в Могилёве с 25 октября по 1 ноября.

Напомним, ранее апелляцию Куляка на дисквалификацию частично удовлетворили.

Новость по теме
Апелляцию гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с «Z» на груди, частично удовлетворили
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022