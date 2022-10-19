Скандального гимнаста Ивана Куляка не допустили на открытый чемпионат Беларуси

Российский гимнаст Иван Куляк, который в марте спровоцировал скандал на этапе Кубка мира в Дохе, выйдя на церемонию награждения с буквой «Z» на груди, не сможет выступить на открытом чемпионате Беларуси по причине того, что федерация этой страны не допустила его до участия в турнире. Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Куляк не будет стартовать на чемпионате Беларуси по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Открытый чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике, в котором примут участие и российские спортсмены, пройдёт в Могилёве с 25 октября по 1 ноября.

Напомним, ранее апелляцию Куляка на дисквалификацию частично удовлетворили.