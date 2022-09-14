Апелляцию гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с «Z» на груди, частично удовлетворили

Апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, который в марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди, частично удовлетворили. Об этом сообщает издание Inside the Games.

Частичное удовлетворение апелляции Куляка означает, что дисквалификация спортсмена продлится с 17 мая 2022 года по 16 мая 2023 года. Если бы апелляцию отклонили, российский спортсмен получил бы ещё полгода дисквалификации после окончания годичного срока, если бы к тому моменту с российских гимнастов сняли общее отстранение.

Также сообщается, что Куляк должен заплатить за апелляцию 5 тыс. швейцарских франков (примерно $ 5,2 тыс.).

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