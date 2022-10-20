Дарья Клишина ответила, удаётся ли ей спать по ночам после рождения ребёнка

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина, общаясь с подписчиками в социальных сетях, ответила на вопрос, удаётся ли ей спать по ночам. Недавно Клишина во второй раз стала мамой.
«Здесь повезло, малышу три месяца, он на грудном вскармливании. И спит он с 22 до 8 утра», — написала спортсменка.
Напомним, 26 июня 31-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.
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