Дарья Клишина ответила, удаётся ли ей спать по ночам после рождения ребёнка

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина, общаясь с подписчиками в социальных сетях, ответила на вопрос, удаётся ли ей спать по ночам. Недавно Клишина во второй раз стала мамой.

«Здесь повезло, малышу три месяца, он на грудном вскармливании. И спит он с 22 до 8 утра», — написала спортсменка.

Напомним, 26 июня 31-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, досрочно завершила выступления и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, в активе Клишиной есть бронза чемпионата Европы — 2014.