Волейболисты «Динамо-ЛО» одержали четвёртую победу подряд на старте чемпионата России

4-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги завершился матчем в Новокуйбышевске. Местная «Нова» принимала одного из лидеров соревнований «Динамо-ЛО». Гости одержали победу со счётом 3:1 (25:18, 30:32, 25:20, 25:23).

Для «Динамо-ЛО» это четвёртая победа в четырёх матчах текущего сезона. Волейболисты из Ленинградской области делят лидерство с санкт-петербургским «Зенитом» и «Факелом» из Нового Уренгоя.

«Нова», напротив, не набрала ещё ни одного очка. Даже выигранная партия в матче с «Динамо-ЛО» стала для новокуйбышевской команды первой в сезоне. «Нова» замыкает турнирную таблицу вместе с минским «Строителем» и «Нефтяником» из Оренбурга.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 4 й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (18:25, 32:30, 20:25, 23:25)