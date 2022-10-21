Определились четвертьфинальные пары снукерного турнира Northern Ireland Open 2022
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Стали известны четвертьфинальные пары снукерного турнира Northern Ireland Open 2022.
Марк Аллен – Марк Уильямс
Дэвид Гилберт — Юэлун Чжоу
Нил Робертсон — Марк Селби
Лю Хаотянь — Энтони Макгилл
Четвертьфинальные матчи турнира пройдут сегодня, 21 октября.
Напомним, ранее Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в 1/16 финала турнира, неожиданно уступив соотечественнику Дэвиду Грэйсу.
Турнир Northern Ireland Open 2022 проходит 16 по 23 октября. Общий призовой фонд турнира составляет € 489 тыс. Победитель получит € 91 тыс.
Действующим чемпионом турнира Northern Ireland Open является Марк Аллен, который в финальном матче прошлого года одержал победу над Джоном Хиггинсом.
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