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Определились четвертьфинальные пары снукерного турнира Northern Ireland Open 2022

Определились четвертьфинальные пары снукерного турнира Northern Ireland Open 2022
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Стали известны четвертьфинальные пары снукерного турнира Northern Ireland Open 2022.

Марк Аллен – Марк Уильямс

Дэвид Гилберт — Юэлун Чжоу

Нил Робертсон — Марк Селби

Лю Хаотянь — Энтони Макгилл

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут сегодня, 21 октября.

Напомним, ранее Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в 1/16 финала турнира, неожиданно уступив соотечественнику Дэвиду Грэйсу.

Турнир Northern Ireland Open 2022 проходит 16 по 23 октября. Общий призовой фонд турнира составляет € 489 тыс. Победитель получит € 91 тыс.

Действующим чемпионом турнира Northern Ireland Open является Марк Аллен, который в финальном матче прошлого года одержал победу над Джоном Хиггинсом.

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Ронни О'Салливан не сумел выйти в 1/16 финала Northern Ireland Open 2022
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