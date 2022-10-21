«Он сумасшедший, конечно». Член паралимпийской сборной России похвалила Дмитрия Губерниева

Член паралимпийской сборной России лыжница Акжана Абдикаримова поделилась мнением об известном российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.

«Дмитрий Губерниев знает нас всех поимённо! Почему он лучший комментатор? Он живёт этим, ему всё это интересно. Приятно, когда человек проявляет профессиональный подход. Дмитрий знает всё: не только результаты, но и матерей, друзей, вообще всё. Это очень круто. Это профессионализм.

Он сумасшедший, конечно (улыбается). Бывает, что мы пересекаемся где-то в самолёте на десятом перелёте, и там он не такой яркий, как на сцене — но он всегда уделит внимание, спросит, как дела. Человечище, одним словом», — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.

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