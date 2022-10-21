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«Паралимпийский спорт у нас не загнётся». Лыжница сборной России – о последствиях санкций

«Паралимпийский спорт у нас не загнётся». Лыжница сборной России – о последствиях санкций
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Член паралимпийской сборной России лыжница Акжана Абдикаримова предположила, как ситуация с отстранением повлияет на состояние спорта в стране.

«Если говорить о биатлоне и лыжных гонках, то прямо конкурировать с мировыми брендами пока сложно, если мы про одежду говорим или про бобы. Но, конечно, у нас есть, чем их заменить, чтобы соревноваться.

Если говорить о лёгкой атлетике, то мы пока не понимаем масштаб того, что придётся менять. Коляски, конечно, производились не у нас – это всё придётся как-то менять. Поэтому, мне кажется, сейчас нам надо уделить большое внимание проектам, которые позволят всё это замещать.

Но что мы не загнёмся – точно. Нас ждут большие трудности – это факт. У нас боевой дух высокий, мы на чём только ни ездили, и выигрывали. Прорвёмся!» — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью читайте здесь:

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