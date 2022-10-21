Гандболисты ЦСКА одержали третью победу в Суперлиге, обыграв «Динамо»
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Завершились матчи очередного игрового дня в мужской гандбольной Суперлиге. Московский ЦСКА в гостях обыграл астраханское «Динамо» со счётом 35:29. Самым результативным игроком матча стал армеец Даниил Шишкарёв, забивший восемь мячей. Шесть раз отличился Дмитрий Киселёв. У «Динамо» шесть мячей на счету Андрея Гордеева, пять голов записал в свой актив Валерий Вереин.
ЦСКА одержал третью победу в сезоне, набрал шесть очков и делит второе место с четырьмя командами. Лидирует в Суперлиге ставропольский «Виктор», одержавший четыре победы в четырёх матчах.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Динамо» (Астрахань) – ЦСКА (Москва) – 29:35 (16:17).
«СКИФ» (Краснодар) – «Скиф» (Омск) – 31:18 (13:11).
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