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Гандболисты ЦСКА одержали третью победу в Суперлиге, обыграв «Динамо»

Гандболисты ЦСКА одержали третью победу в Суперлиге, обыграв «Динамо»
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Завершились матчи очередного игрового дня в мужской гандбольной Суперлиге. Московский ЦСКА в гостях обыграл астраханское «Динамо» со счётом 35:29. Самым результативным игроком матча стал армеец Даниил Шишкарёв, забивший восемь мячей. Шесть раз отличился Дмитрий Киселёв. У «Динамо» шесть мячей на счету Андрея Гордеева, пять голов записал в свой актив Валерий Вереин.

ЦСКА одержал третью победу в сезоне, набрал шесть очков и делит второе место с четырьмя командами. Лидирует в Суперлиге ставропольский «Виктор», одержавший четыре победы в четырёх матчах.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап

«Динамо» (Астрахань) – ЦСКА (Москва) – 29:35 (16:17).

«СКИФ» (Краснодар) – «Скиф» (Омск) – 31:18 (13:11).

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