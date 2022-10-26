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Российский нападающий МФК «Бенфика» не был допущен к матчу Лиги чемпионов

Российский нападающий МФК «Бенфика» не был допущен к матчу Лиги чемпионов
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Российский нападающий мини-футбольного клуба «Бенфика» Иван Чишкала не был допущен к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с «Юнайтед Галати» из Румынии. Клуб пытался сделать всё, чтобы игроку разрешили принять участие в матче, но добиться успеха в этом не удалось. Таким образом, Чишкала теперь пропустит противостояние в Лиге чемпионов.

Нападающий сборной России по мини-футболу Чишкала выступает за «Бенфику» с 2020 года. В мае 2022 года футболист продлил контракт с португальским клубом до 2025 года.

Лига чемпионов по футзалу проходит с 26 по 29 октября.

В Ассоциации мини-футбола России уже заявили, что у Чишкалы не было проблем с документами. Отстранение в организации связали с недружественной политикой западных стран к России.

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