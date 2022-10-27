Экс-тренер сборной России: волейболистам будет сложно найти мотивацию после недопуска к ОИ

Бывший тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

«Очень плохо, что мы не примем участие в Олимпийских играх 2024 года. Последнее время показывало: так и произойдёт. Думаю, где-то к этому были готовы. Но для многих игроков и спортсменов Олимпиада – это вершина спортивной карьеры. Любой хочет дойти до конца своей карьеры, самого пика — победы на Олимпиаде. Конечно, убрать у спортсменов такое соревнование – это непросто для них, для дальнейшей и сегодняшней мотивации.



Для кого-то это могла быть последняя Олимпиада, для кого-то – возможность заявить о себе: это контракты, деньги, будущая перспектива, семьи. Всё непросто. Повторюсь, для многих спортсменов сейчас найти мотивацию для дальнейшей работы будет очень сложно», – сказал Шляпнкиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.