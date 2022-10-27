Международные федерации начали отстранять команды и спортсменов от квалификационных турниров. Россияне просто не отберутся на Игры.

Россия точно не примет участия в Олимпийских играх в Париже. Теперь стало понятно почему

Мужская и женская сборные России по волейболу не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024 в Париже. Международная федерация волейбола приняла такое решение в связи с действующими санкциями по отношению к российскому спорту.

Теперь нет никаких сомнений, что Россия не примет участия в Олимпийских играх – 2024. На примере волейбола всё стало ясно окончательно.

Новость по теме Женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет опубликовал список из 24 сборных, допущенных до квалификационных волейбольных турниров. Этот список составлен на основе сентябрьского рейтинга Международной федерации волейбола. В рейтинге мужская и женская сборные России есть и достаточно высоко, а в списке участников квалификационных турниров – нет.

Мужская сборная России по волейболу Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чемпионаты мира по волейболу без российских команд уже прошли. Мужской турнир у России вообще вероломно отняли, не выплатив даже компенсацию. Схему с отстранением в волейболе обкатали, получается. Следующим шагом были олимпийские квалификации, и этот шаг сделан.

Квалификационные турниры пройдут с 16 по 24 сентября 2023 года у женщин и с 30 сентября по 8 октября 2023 года у мужчин. По шесть лучших команд получат прямые путёвки на Олимпиаду. 24 команды будут разделены на три группы по восемь сборных, из каждой группы на Игры-2024 отберутся по две команды.

Но на Олимпиаде участвует по 12 команд, тогда как после квалификации станут известны лишь по семь участников (к прошедшим квалификацию нужно добавить сборные страны-хозяйки предстоящих Игр – Франции). Как будут добираться остальные? По рейтингу ФИВБ, который будет составлен на основе предварительного этапа Лиги наций – 2024.

Приоритет получат те сборные, с континента которых ни одна команда не прошла квалификацию (условно лучшая сборная Африки, которая вряд ли пробьётся на Игры через отборочный турнир), а затем уже все остальные. Формально у наших сборных ещё есть шанс пробиться в Париж по рейтингу, но только в том случае, если с российского спорта будут сняты санкции.

Женская сборная России по волейболу Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Волейбол, по сути, проторил дорожку для всех остальных видов спорта: россиян к квалификации можно не допускать. При этом не везде, как в волейболе, есть шанс на олимпийскую путёвку по рейтингу. Где-то лишь квалификационные турниры будут единственным шансом на участие в Олимпиаде.

И россиян этого шанса почти наверняка будут лишать.