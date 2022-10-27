Россия точно не примет участия в Олимпийских играх в Париже. Теперь стало понятно почему

Мужская и женская сборные России по волейболу не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024 в Париже. Международная федерация волейбола приняла такое решение в связи с действующими санкциями по отношению к российскому спорту.
Теперь нет никаких сомнений, что Россия не примет участия в Олимпийских играх – 2024. На примере волейбола всё стало ясно окончательно.
Международный олимпийский комитет опубликовал список из 24 сборных, допущенных до квалификационных волейбольных турниров. Этот список составлен на основе сентябрьского рейтинга Международной федерации волейбола. В рейтинге мужская и женская сборные России есть и достаточно высоко, а в списке участников квалификационных турниров – нет.
Мужская сборная России по волейболу
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Чемпионаты мира по волейболу без российских команд уже прошли. Мужской турнир у России вообще вероломно отняли, не выплатив даже компенсацию. Схему с отстранением в волейболе обкатали, получается. Следующим шагом были олимпийские квалификации, и этот шаг сделан.
Квалификационные турниры пройдут с 16 по 24 сентября 2023 года у женщин и с 30 сентября по 8 октября 2023 года у мужчин. По шесть лучших команд получат прямые путёвки на Олимпиаду. 24 команды будут разделены на три группы по восемь сборных, из каждой группы на Игры-2024 отберутся по две команды.
Но на Олимпиаде участвует по 12 команд, тогда как после квалификации станут известны лишь по семь участников (к прошедшим квалификацию нужно добавить сборные страны-хозяйки предстоящих Игр – Франции). Как будут добираться остальные? По рейтингу ФИВБ, который будет составлен на основе предварительного этапа Лиги наций – 2024.
Приоритет получат те сборные, с континента которых ни одна команда не прошла квалификацию (условно лучшая сборная Африки, которая вряд ли пробьётся на Игры через отборочный турнир), а затем уже все остальные. Формально у наших сборных ещё есть шанс пробиться в Париж по рейтингу, но только в том случае, если с российского спорта будут сняты санкции.
Женская сборная России по волейболу
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Волейбол, по сути, проторил дорожку для всех остальных видов спорта: россиян к квалификации можно не допускать. При этом не везде, как в волейболе, есть шанс на олимпийскую путёвку по рейтингу. Где-то лишь квалификационные турниры будут единственным шансом на участие в Олимпиаде.
И россиян этого шанса почти наверняка будут лишать.
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