Главный тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал отстранение команды

Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
«Олимпийская квалификация ещё только через год. Будем надеяться, что ситуация нормализуется. Шансы на участие нашей сборной сохраняются. Я вне политики, я тренер. Думаю только о спорте и не лезу в политику. Но это просто глупость и нонсенс — не давать спортсменам выступать на Олимпиадах и международных стартах. Всегда говорят, что спорт должен объединять. А на деле происходит всё наоборот, многое решает политика.
Очень надеемся, что скоро всё закончится и МОК даст нам сыграть. Очень хотим пробиться на Олимпийские игры, будем готовиться. Мировой спорт невозможно представить без России», — приводит слова Терзича «Матч ТВ».
- 27 октября 2022
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:20
-
14:17
-
14:07
-
13:55
-
12:58
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:18
-
11:05
-
10:51
-
10:30
-
09:20
-
07:45
-
07:36
-
07:25
- 26 октября 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:54
-
21:19
-
17:56
-
16:58
-
15:48
-
15:38
-
14:55
-
14:30
-
14:21
-
14:05