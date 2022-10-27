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Главный тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал отстранение команды

Главный тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал отстранение команды
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Олимпийская квалификация ещё только через год. Будем надеяться, что ситуация нормализуется. Шансы на участие нашей сборной сохраняются. Я вне политики, я тренер. Думаю только о спорте и не лезу в политику. Но это просто глупость и нонсенс — не давать спортсменам выступать на Олимпиадах и международных стартах. Всегда говорят, что спорт должен объединять. А на деле происходит всё наоборот, многое решает политика.

Очень надеемся, что скоро всё закончится и МОК даст нам сыграть. Очень хотим пробиться на Олимпийские игры, будем готовиться. Мировой спорт невозможно представить без России», — приводит слова Терзича «Матч ТВ».

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