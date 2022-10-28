«Динамо-ЛО», «Урал» и «Нефтяник» одержали победы в 6-м туре мужского ЧР по волейболу

Завершились три матча первого игрового дня 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.



Ленинградское «Динамо» дома одержало победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:13). Уфимский «Урал» расправился с новоуренгойским «Факелом» — 3:0 (25:19, 25:21, 25:22), а оренгбургский «Нефтяник» в пяти партиях одолел нижневартовскую «Югру-Самотлор» — 3:2 (23:25, 25:17, 22:25, 25:22, 15:11).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

6-й тур



«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:13).



«Урал» (Уфа) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:22).

«Нефтяник» (Оренбургская обл.) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (23:25, 25:17, 22:25, 25:22, 15:11).