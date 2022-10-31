Американская пловчиха Ледеки побила мировой рекорд на 1500 м кролем на короткой воде
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Американская пловчиха Кэти Ледеки установила новый мировой рекорд на дистанции 1500 м кролем на короткой воде. Новый рекорд был установлен на этапе Кубка мира в Торонто (Канада). Американка преодолела дистанцию за 15 минут 8,24 секунды.
Она превзошла предыдущий мировой рекорд, который принадлежал немке Саре Веллброк. Она установила его в 2019 году. Тогда Веллброк преодолела дистанцию за 15 минут 18,01 секунды. Таким образом, Ледеки почти на 10 секунд превзошла результат немецкой пловчихи.
25-летняя Ледеки является 19-кратной чемпионкой мира, ей принадлежат мировые рекорды на дистанциях 800 м и 1500 м в 50-метровом бассейне.
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