Сергей Карякин отреагировал на отсутствие России на командном ЧМ по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал то, что сборная России не выступит на командном чемпионате мира по шахматам, который пройдёт в Иерусалиме в ноябре.
«С 19 по 26 ноября в Иерусалиме пройдёт командный чемпионат мира по шахматам. Участвуют сборные США, Украины, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Индии, Голландии, Франции, Польши, Испании, Израиля и Южно-Африканской Республики (!). Сборную России уже привычно «отодвинули» от чемпионата. Даже несмотря на то, что мы действующие чемпионы мира в командном зачёте!
А ведь сколько было ожиданий у руководства российских шахмат на то, что пререизберётся Дворкович на должность президента ФИДЕ — и всё наладится. Но по мнению руководства ФИДЕ даже сборная ЮАР, где на всю страну лишь один гроссмейстер, более достойна того, чтобы сыграть в этом турнире, чем сборная России…» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
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