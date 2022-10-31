Центральный блокирующий сборной России по волейболу Илья Власов стал отцом

Центральный блокирующий московского «Динамо» и сборной России Илья Власов и его жена Дарья Власова стали родителями. У пары родилась дочь. Об этом сообщил сам волейболист в своих социальных сетях, прикрепив фотографии.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛЬИ ВЛАСОВА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛЬИ ВЛАСОВА
«Спасибо, моя лучшая девочка на свете», — написал центральный блокирующий в своих социальных сетях.
Девочку решили назвать Дарьей. На событие уже отреагировал доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков: «Лучшие! Поздравляю». Свои эмоции выразил также бывший товарищ Власова по «Динамо» Сэм Деру, поздравив игрока.
Илья Власов в составе сборной России становился чемпионом Европы 2017 года в Кракове (Польша). Через год игрок завоевал золото Лиги наций. За «Динамо» Власов выступает уже четыре сезона. За это время ему дважды удалось стать чемпионом России.
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