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Центральный блокирующий сборной России по волейболу Илья Власов стал отцом

Центральный блокирующий сборной России по волейболу Илья Власов стал отцом
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Центральный блокирующий московского «Динамо» и сборной России Илья Власов и его жена Дарья Власова стали родителями. У пары родилась дочь. Об этом сообщил сам волейболист в своих социальных сетях, прикрепив фотографии.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛЬИ ВЛАСОВА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛЬИ ВЛАСОВА

«Спасибо, моя лучшая девочка на свете», — написал центральный блокирующий в своих социальных сетях.

Девочку решили назвать Дарьей. На событие уже отреагировал доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков: «Лучшие! Поздравляю». Свои эмоции выразил также бывший товарищ Власова по «Динамо» Сэм Деру, поздравив игрока.

Илья Власов в составе сборной России становился чемпионом Европы 2017 года в Кракове (Польша). Через год игрок завоевал золото Лиги наций. За «Динамо» Власов выступает уже четыре сезона. За это время ему дважды удалось стать чемпионом России.

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