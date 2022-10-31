Источник: Анатолия Карпова госпитализировали в Москве, он в реанимации
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Также сообщается, что Карпов был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября. В настоящий момент он находится в реанимации. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.
71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 годах. В 1985 году он проиграл Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом). Также Карпов — трёхкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).
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