В «Единой России» заявили, что Анатолий Карпов получил травму бытового характера

Пресс-служба фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала о состоянии 12-го чемпионата мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.
«По информации, которой мы располагаем, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер.
Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария, готовы оказать всю возможную помощь. Желаем Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления», — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что Карпов был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября. В настоящий момент он находится в реанимации. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.
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