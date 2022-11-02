Экс-игрок «Зенита-Казань» Вильфредо Леон потерял сознание во время игры. Видео
Поделиться
Доигровщик «Перуджи» и сборной Польши по волейболу Вильфредо Леон упал, ударился затылком о пол и потерял сознание во время матча за Суперкубок Италии. С 2014 по 2018 год Леон выступал за российский волейбольный клуб «Зенит-Казань».
Эпизод случился в пятом, решающем сете. Леон атаковал, и на приземлении его ноги поехали по скользкому полу. Спортсмен ударился затылком и потерял сознание примерно на полминуты.
Вильфредо пришёл в сознание с помощью медиков. Спустя две минуты он уже мог самостоятельно стоять на ногах. Однако остаток матча спортсмен провёл на скамейке запасных.
Что касается результата матча, то «Перуджа» обыграла «Чивитанову» со счётом 3:2. Встреча проходила в Кальяри (остров Сардиния).
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
10:17
-
10:09
-
00:22
- 1 ноября 2022
-
23:44
-
23:16
-
22:34
-
20:53
-
20:22
-
20:01
-
18:19
-
17:27
-
13:09
-
12:22
-
11:10
-
11:05
-
10:10
-
10:04
-
09:34
-
07:26
-
00:14
- 31 октября 2022
-
23:20
-
21:21
-
21:10
-
20:58
-
19:19
-
19:09
-
18:50
-
17:15
-
16:50
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
13:30
-
13:21
-
09:29
Партнерский контент