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Экс-игрок «Зенита-Казань» Вильфредо Леон потерял сознание во время игры. Видео

Экс-игрок «Зенита-Казань» Вильфредо Леон потерял сознание во время игры. Видео
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Доигровщик «Перуджи» и сборной Польши по волейболу Вильфредо Леон упал, ударился затылком о пол и потерял сознание во время матча за Суперкубок Италии. С 2014 по 2018 год Леон выступал за российский волейбольный клуб «Зенит-Казань».

Эпизод случился в пятом, решающем сете. Леон атаковал, и на приземлении его ноги поехали по скользкому полу. Спортсмен ударился затылком и потерял сознание примерно на полминуты.

Вильфредо пришёл в сознание с помощью медиков. Спустя две минуты он уже мог самостоятельно стоять на ногах. Однако остаток матча спортсмен провёл на скамейке запасных.

Что касается результата матча, то «Перуджа» обыграла «Чивитанову» со счётом 3:2. Встреча проходила в Кальяри (остров Сардиния).

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