В Кремле отреагировали на инцидент с Анатолием Карповым, госпитализированным в Москве

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал инцидент с 12-м чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Ранее появилась информация, что 71-летнего Карпова госпитализировали в Москве.

Пескова спросили, знают ли в Кремле о госпитализации Карпова.

«Все в курсе. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», — приводит его слова «РИА Новости».

71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 годах. В 1985 году он проиграл Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом). Также Карпов — трёхкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).