Волейболист Спиридонов, играющий в Катаре, сравнил свой нынешний заработок с российским

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов, выступающий за катарский клуб «Аль-Ахли», сравнил уровень зарплат в Катаре и России.

«Сильно ли отличается уровень зарплат в Суперлиге и в Катаре? Россия по зарплатам на класс выше. Хороший игрок в России зарабатывает 1,5–2 млн рублей в месяц? Да, это нормальные цифры. В Катаре сильно меньше. Но всех денег в этой жизни не заработаешь. И сюда я приехал не на вахту, а именно жить.



Выгоднее ли было бы остаться в России, даже если сидеть на лавке? Слушай, если ты почитаешь интервью 2016 года – мои или Алекно, многое поймёшь. Меня тогда хотели оставить в Казани, а я настоял на переходе. Уходил с огромного контракта из лучшего клуба мира! У Спиридонова деньги никогда не были на первом месте. Соловей в клетке не поёт», – цитирует Спиридонова Sports.ru.