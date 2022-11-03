Волейболист Спиридонов, играющий в Катаре, сравнил свой нынешний заработок с российским

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов, выступающий за катарский клуб «Аль-Ахли», сравнил уровень зарплат в Катаре и России.
«Сильно ли отличается уровень зарплат в Суперлиге и в Катаре? Россия по зарплатам на класс выше. Хороший игрок в России зарабатывает 1,5–2 млн рублей в месяц? Да, это нормальные цифры. В Катаре сильно меньше. Но всех денег в этой жизни не заработаешь. И сюда я приехал не на вахту, а именно жить.
Выгоднее ли было бы остаться в России, даже если сидеть на лавке? Слушай, если ты почитаешь интервью 2016 года – мои или Алекно, многое поймёшь. Меня тогда хотели оставить в Казани, а я настоял на переходе. Уходил с огромного контракта из лучшего клуба мира! У Спиридонова деньги никогда не были на первом месте. Соловей в клетке не поёт», – цитирует Спиридонова Sports.ru.
- 3 ноября 2022
-
10:36
-
10:29
-
10:26
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
21:08
-
15:49
-
15:20
-
14:20
-
14:17
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:41
-
11:17
-
10:17
-
10:09
-
00:22
- 1 ноября 2022
-
23:44
-
23:16
-
22:34
-
20:53
-
20:22
-
20:01
-
18:19
-
17:27
-
13:09
-
12:22
-
11:10
-
11:05
-
10:10
-
10:04
-
09:34