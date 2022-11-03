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Чемпионат Европы по гандболу среди женщин — 2022: состав групп, расписание турнира

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин — 2022: состав групп, расписание турнира
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С 4 по 20 ноября пройдёт женский чемпионат мира по гандболу. Турнир пройдёт в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию состав групп на предварительном этапе.

Группа A: Норвегия, Венгрия, Хорватия, Швейцария.
Группа B: Дания, Швеция, Словения, Сербия.
Группа C: Франция, Нидерланды, Македония, Румыния.
Группа D: Польша, Черногория, Германия, Испания.

В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Календарь женского ЧМ-2022 по гандболу

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.

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