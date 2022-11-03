Чемпионат Европы по гандболу среди женщин — 2022: состав групп, расписание турнира

С 4 по 20 ноября пройдёт женский чемпионат мира по гандболу. Турнир пройдёт в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию состав групп на предварительном этапе.

Группа A: Норвегия, Венгрия, Хорватия, Швейцария.

Группа B: Дания, Швеция, Словения, Сербия.

Группа C: Франция, Нидерланды, Македония, Румыния.

Группа D: Польша, Черногория, Германия, Испания.

В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.