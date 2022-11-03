ВАДА столкнулось со сложностями работы на Паралимпиаде из-за отстранения россиян

Независимые наблюдатели Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассказали о сложностях в работе организации во время проведения Паралимпийских игр в Пекине из-за отстранения российских спортсменов, сообщает пресс-служба ВАДА.

Представители агентства заявили, что решение о недопуске россиян повлияло на количество запланированных допинг-тестов, а также на их распределение.

Ещё одной проблемой, с которой столкнулось ВАДА на Паралимпиаде, стало завершение антидопинговой программы в более короткие сроки из-за воздействия пандемии коронавируса.

Паралимпиада-2022 состоялась в Пекине с 4 по 13 марта. Сначала Международный паралимпийский комитет (IPC) планировал допустить россиян до участия в Играх в нейтральном статусе, но затем из-за позиции других национальных комитетов отстранил отечественных спортсменов.