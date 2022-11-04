Определились полуфинальные пары турнира по снукеру Чемпион чемпионов
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В Болтоне (Англия) продолжается престижный турнир по снукеру Чемпион чемпионов. На нём определились полуфинальные пары.
В верхней части турнирной сетки в полуфинале сыграют Джадд Трамп и Марк Селби.
В нижней части турнирной сетки семикратный чемпион мира Ронни О’Салливан встретится с Фань Чжэнъи.
16 победителей престижных турниров разыгрывают главный приз. На стадиях 1/4 и 1/2 финала участники сыграют до шести побед (максимум 11 фреймов). А финал пройдёт в формате 19 фреймов и игры до 10 побед.
В 2021 году победителем этого турнира стал Трамп. В финале он обыграл Джона Хиггинса. О’Салливан выигрывал турнир трижды, а в последний раз — в 2018 году. Селби и Чжэнъи никогда не выигрывали эти соревнования.
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