Британец Джарнни Реджини-Моран выиграл золото в вольных упражнениях на ЧМ по гимнастике
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в вольных упражнениях у мужчин. Победу одержал британец Джарнни Реджини-Моран, набравший в сумме шести упражнений 14.533 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Вольные упражнения
1. Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533.
2. Дайки Хасимото (Япония) — 14.5.
3. Ресукэ Дои (Япония) — 14.266.
4. Беньямин Осбергер (Франция) — 14.233.
5. Бартолини Никола (Италия) — тот же результат.
6. Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.2.
7. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 13.3.
8. Карими Милад (Казахстан) — 12.1.
Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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