Британец Джарнни Реджини-Моран выиграл золото в вольных упражнениях на ЧМ по гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в вольных упражнениях у мужчин. Победу одержал британец Джарнни Реджини-Моран, набравший в сумме шести упражнений 14.533 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Мужчины. Вольные упражнения

1. Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533.

2. Дайки Хасимото (Япония) — 14.5.

3. Ресукэ Дои (Япония) — 14.266.

4. Беньямин Осбергер (Франция) — 14.233.

5. Бартолини Никола (Италия) — тот же результат.

6. Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.2.

7. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 13.3.

8. Карими Милад (Казахстан) — 12.1.

Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.