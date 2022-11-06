Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Армянин Артур Давтян выиграл золото ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке

Армянин Артур Давтян выиграл золото ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке
Комментарии

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в опорном прыжке у мужчин. Победу одержал армянский гимнаст Артур Давтян, который набрал 15,050 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Опорный прыжок

1. Артур Давтян (Армения) — 15,050.
2. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14,950.
3. Игорь Радивилов (Украина) — 14,666.
4. Габриэль Буртанете (Румыния) — 14,533.
5. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,500.
6. Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14,316.
7. Ватару Танигава (Япония) — 13,999.
8. Ким Хан Соль (Южная Корея) — 13,900.

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022