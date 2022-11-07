Хоркина: в Египте сказали, что даже меня пригласить не могут. А уже билеты были куплены
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина рассказала, как ей не удалось попасть на Кубок мира, который проходил в Египте, несмотря на то что она уже купила билеты.
«Я должна была ехать амбассадором на Кубок мира в Египте. Египетская федерация гимнастики извинилась передо мной и сказала: «К сожалению, мы не можем даже амбассадора из России, именитую спортсменку, пригласить и сделать лицом этих соревнований». А уже билеты были куплены, и я бы с удовольствием поехала туда и посмотрела», — сказала Светлана Хоркина в эфире телеканала «Звезда».
Также Хоркина ответила, смотрела ли ЧМ по спортивной гимнастике без России.
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