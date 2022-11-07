Хоркина ответила на вопрос, смотрела ли она ЧМ по спортивной гимнастике без России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина рассказала, смотрела ли она чемпионат мира по спортивной гимнастике, на котором не было российских спортсменов.

«Скажу честно, не смотрела и не искала ходы, чтобы посмотреть чемпионат мира. Хотя, конечно, хочется посмотреть, где эта международная гимнастика без нас. Наверное, потом посмотрю, ведь кто владеет информацией, тот владеет миром.

Конечно, интересно будет посмотреть как специалисту. Мы же готовим молодую поросль, которая будет наступать на пятки нашим олимпийским чемпионам, которые продолжают выступать. Мы всё видели на Спартакиаде в Казани. Они молодцы, что выступают. И хорошо, что есть те, кто наступает им на пятки и готов с ними выступать в Париже.

Поэтому, конечно, ещё посмотрю чемпионат мира в записи. Думаю, найду варианты. Посмотрю, где сегодня международная мировая гимнастика. А если возвращаться, то победителями», — сказала Хоркина в эфире телеканала «Звезда».