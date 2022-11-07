Светлана Хоркина рассказала о своих достижениях как депутата Госдумы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина рассказала, какие у неё есть достижения в качестве депутата Госдумы Российской Федерации. Хоркина была депутатом V и VII созывов.

«Во-первых, мы уже тогда заявили о молодёжной политике, о необходимости принятия рамочного закона. Я выступала на Госсовете. Мне сказали: «Не засоряй правовое поле своими рамочными». А второе – я впервые подняла вопрос о волонтёрстве. Это реализовалось, и я очень этим горжусь. Я говорила: «Вот это волонтёрство, добровольчество. Давайте расширим, поймём, что это, как». У нас получилась интересная история. Я говорила, что это обязательно будет у нас востребовано», — сказала Хоркина в эфире телеканала «Звезда».