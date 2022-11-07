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Светлана Хоркина: я самая титулованная гимнастка в мире! Латынина за мной

Светлана Хоркина: я самая титулованная гимнастка в мире! Латынина за мной
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина заявила, что является самой титулованной гимнасткой в мире. Отметим, что Лариса Латынина — девятикратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

«Думаю, когда гимнастам разрешили выступать только на одном снаряде, это дало возможность другим странам заявить какого-то своего уникального спортсмена. Вот он умеет это одно – и три-четыре Олимпиады выигрывает. И всё же это неправильно, когда человек выступает только на одном снаряде. Неправильно для развития спортивной гимнастики.

Возросла ли ценность абсолютного чемпиона? А вот и нет. Он делает одну перекладину – он олимпийский чемпион. Если выиграешь многоборье, добавляется титул «абсолютный». Я девятикратная чемпионка мира и трижды абсолютная. Я самая титулованная гимнастка в мире! Первая на сегодняшний день, несмотря на Байлз и других. Латынина? Лариса Семёновна за мной», — сказала Хоркина в эфире телеканала «Звезда».

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