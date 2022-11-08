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Сборная России по мини-футболу взяла реванш у Таджикистана в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу взяла реванш у Таджикистана в товарищеском матче
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Сборная России по мини-футболу взяла реванш у команды Таджикистана во втором товарищеском матче, который прошёл в Душанбе.

Россияне пропустили первыми уже на четвёртой минуте, но затем сумели забить пять безответных мячей и в дебюте второго тайма повели со счётом 5:1. До финальной сирены команды успели обменяться голами, зафиксировав итоговый результат 6:2 в пользу подопечных Константина Маевского. Дубли в составе российской команды оформили Артём Ниязов и Андрей Понкратов.

Накануне в первом товарищеском матче сборная России уступила команде Таджикистана со счётом 7:10.

Мини-футбол. Мужчины. Второй товарищеский матч

Таджикистан – Россия – 2:6 (1:4).
Голы: Ёров, 4, Ризомов, 32 — Ниязов, 8, 39, Заболонков, 10, Понкратов, 14, 22, Денисов, 20.

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