Призёр Олимпийских игр по плаванию приговорён к 5,5 года тюрьмы

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр по плаванию, австралиец Скотт Миллер проведёт 5,5 лет в тюрьме за хранение и перевозку наркотиков.

В феврале прошлого года Миллер был арестован в пригороде Сиднея Розеле. Полиция провела обыск в его доме и нашла среди прочего 800 граммов героина и около $ 50 тысяч наличными.

В то время за Миллером велась слежка, и полиция среди прочего разместила подслушивающие устройства в машине, которую он использовал, чтобы забрать пакет с метамфетамином. В сумке находились восемь свечей с четырьмя килограммами наркотического вещества, которое было вплавлено в свечу и спрятано в потайном отделении автомобиля.

Как выяснила полиция, бывший спортсмен являлся лидером банды, занимавшейся контрабандой наркотиков из Сиднея в остальную часть Австралии.

В итоге суд вынес Миллеру приговор, согласно которому ближайшие 5,5 лет он проведёт в тюрьме.

В 1994 году Миллер завоевал две золотых медали Игр Содружества, а в 1995 году — золотую и две серебряных медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде. На Олимпийских играх 1996 года он стал обладателем серебряной и бронзовой медалей.