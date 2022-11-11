Состоялась жеребьёвка чемпионата Великобритании по снукеру

Состоялась жеребьёвка основного этапа чемпионата Великобритании по снукеру, который пройдёт в Йорке.
Отборочные турниры завершились в четверг вечером в Ponds Forge в Шеффилде, а в субботу днём начнутся основные этапы в Barbican в Йорке. 16 лучших снукеристов мира сыграют против 16 игроков, прошедших квалификацию.
Результаты жеребьёвки выглядят следующим образом:
Суббота, 12 ноября
13:00
Чжао Синтонг — Сэм Крейг
Марк Аллен — Джордан Браун
19:00
Райан Дэй — Джимми Уайт
Кайрен Уилсон — Мэтт Селт
Воскресенье, 13 ноября
13:00
Нил Робертсон – Джо Перри
Лука Бресель – Лю Хаотянь,
19:00
Барри Хокинс – Дин Цзюньхуэй,
Джон Хиггинс – Том Форд
Понедельник, 14 ноября
13:00
Ян Бинтао — Чжоу Юэлун,
Ронни О'Салливан — Мэтью Стивенс
19:00
Стюарт Бингхэм — Лиам Хайфилд,
Марк Уильямс — Джейми Кларк
Вторник, 15 ноября
13:00
Джек Лисовски – Сюй Си
Джадд Трамп – Сяо Годун
19:00
Марк Селби – Хоссейн Вафаэй
Шон Мерфи – Дэйв Гилберт
В этом году победитель уйдёт с увеличенным главным призом в размере 250 тыс. фунтов стерлингов, а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано 10 тыс. фунтов стерлингов.
16 лучших гарантированно получат призовые деньги на основных этапах, но должны выиграть матч первого раунда, чтобы они учитывались в мировом рейтинге.
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