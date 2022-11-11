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Состоялась жеребьёвка чемпионата Великобритании по снукеру

Состоялась жеребьёвка чемпионата Великобритании по снукеру
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Состоялась жеребьёвка основного этапа чемпионата Великобритании по снукеру, который пройдёт в Йорке.

Отборочные турниры завершились в четверг вечером в Ponds Forge в Шеффилде, а в субботу днём ​​начнутся основные этапы в Barbican в Йорке. 16 лучших снукеристов мира сыграют против 16 игроков, прошедших квалификацию.

Результаты жеребьёвки выглядят следующим образом:

Суббота, 12 ноября

13:00

Чжао Синтонг — Сэм Крейг

Марк Аллен — Джордан Браун

19:00

Райан Дэй — Джимми Уайт

Кайрен Уилсон — Мэтт Селт

Воскресенье, 13 ноября

13:00

Нил Робертсон – Джо Перри

Лука Бресель – Лю Хаотянь,

19:00

Барри Хокинс – Дин Цзюньхуэй,

Джон Хиггинс – Том Форд

Понедельник, 14 ноября

13:00

Ян Бинтао — Чжоу Юэлун,

Ронни О'Салливан — Мэтью Стивенс

19:00

Стюарт Бингхэм — Лиам Хайфилд,

Марк Уильямс — Джейми Кларк

Вторник, 15 ноября

13:00

Джек Лисовски – Сюй Си

Джадд Трамп – Сяо Годун

19:00

Марк Селби – Хоссейн Вафаэй

Шон Мерфи – Дэйв Гилберт

В этом году победитель уйдёт с увеличенным главным призом в размере 250 тыс. фунтов стерлингов, а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано 10 тыс. фунтов стерлингов.

16 лучших гарантированно получат призовые деньги на основных этапах, но должны выиграть матч первого раунда, чтобы они учитывались в мировом рейтинге.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: Metro

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