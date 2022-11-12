Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 12 ноября
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 12 ноября
Основной раунд. Группа I. 2-й тур
20:00 Хорватия — Дания
22:30 Норвегия — Швеция
В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Очки, набранные в матчах с прошедшими далее соперниками, были сохранены. 12 команд составили две группы. По две лучшие команды из каждой группы попадут в полуфинал.
Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.
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