Громкий скандал на чемпионате Европы. Гандболистки помогали соперницам ради нужного счёта

Предварительный раунд чемпионата Европы по гандболу – 2022 завершился скандалом. В матче группы D между командами Испании и Германии испанская гандболистка Паула Аркос не смогла скрыть радость и победно вскинула руки после гола соперницы в ворота своей команды. Как это понимать?

«Это неспортивно»

За 50 секунд до конца игры команда Испании вела в счёте с преимуществом в три мяча – 23:20. В одной из последних атак испанка словно намеренно бросила мяч мимо ворот соперниц, после чего Германия пошла в ответную атаку и без серьёзного сопротивления защитниц сократила разницу в счёте до двух мячей. После этого игрок сборной Испании Паула Аркос победно вскинула руки вверх.

Смотрелось это странно, если не сказать дико.

«Это скандал. Испания максимально использует правила. Я никогда не видел, чтобы игрок праздновал гол соперника. Это неспортивно», – описал действия испанки датский телеведущий Йонас Нюхой в эфире TV2Sport.

Как оказалось, команде Испании нужна была именно такая разница в счёте. Точнее, для прохода дальше испанкам нужна была победа с любым счётом, а вот немкам для выхода в основной раунд было необходимо проиграть не больше двух мячей. Таким образом, испанки буквально протащили немецкую команду в следующий раунд, позволив им сократить разницу в счёте.

«Испанки позаботились о своих интересах»

При этом испанки не занимались благотворительностью, а действовали сугубо в своих интересах. В группе D сложилась следующая ситуация: оторваться удалось только команде Черногории, которая набрала шесть очков, а у Испании, Германии и Польши было по два очка. Если бы испанки выиграли у немок с разницей больше чем в два гола, они бы пропустили вперёд девушек из Польши и заняли только третье место, так как сами полячкам проиграли.

Более того, в следующий раунд чемпионата команды прошли с очками, набранными в матчах с прошедшими дальше соперниками. Поэтому разница в счёте в матче с Германией не только позволила испанкам занять более высокое место в группе, но и сохранить два очка на следующий этап.

Таким образом, обе команды свои задачи на первый групповой этап выполнили, а вот сборной Польши не повезло: из-за скандального итога матча Испания – Германия эта команда своё участие в чемпионате завершила.

О результатах матча Испания – Германия высказался призёр Олимпийских игр и бывший капитан сборной Польши по гандболу Зигфрид Кучта:

«В матче с немками испанки позаботились о своих интересах, и в этом их трудно винить. В последние минуты испанки не хотели увеличивать разницу в счёте. В этом случае они вышли бы в следующий этап с польками, но без очков. Это было видно, например, в действии, когда с преимуществом в три мяча они исполнили неподготовленный бросок через всё поле. Я предполагаю, что это было сделано намеренно. Они выбрали наиболее выгодный для себя вариант. Однако, на мой взгляд, матч не был спланирован. Немки тоже боролись за победу», – приводит слова Зигфрида Кучты Polsat Sport.

Основной раунд женского чемпионата Европы – 2022 пройдёт с 10 по 16 ноября, матчи плей-офф запланированы на 18–20 ноября.