ЦСКА обыграл «Ладу» в центральном матче дня в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
В центральной встрече московский ЦСКА на выезде обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 34:26. В составе ЦСКА семь мячей забила Наталья Чигиринова. Шесть раз отличилась Карина Сабирова. В активе Ольги Фоминой из «Лады» девять мячей.
ЦСКА выиграл 10-й матч подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 20 очков. В активе «Лады» восемь побед в 11 матчах, 16 очков и второе место. На третьей строчке с восемью победами в девяти матчах располагается «Ростов-Дон».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
«Ставрополье» — «Луч» (Москва) – 30:26 (14:12).
АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – «Балтийская заря» — 33:26 (19:11).
«Ростов-Дон» — «Звезда» (Московская область) – 33:31 (17:13).
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Астраханочка» — 20:27 (7:14).
«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 26:34 (10:17).
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