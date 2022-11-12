ЦСКА обыграл «Ладу» в центральном матче дня в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

В центральной встрече московский ЦСКА на выезде обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 34:26. В составе ЦСКА семь мячей забила Наталья Чигиринова. Шесть раз отличилась Карина Сабирова. В активе Ольги Фоминой из «Лады» девять мячей.

ЦСКА выиграл 10-й матч подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 20 очков. В активе «Лады» восемь побед в 11 матчах, 16 очков и второе место. На третьей строчке с восемью победами в девяти матчах располагается «Ростов-Дон».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Ставрополье» — «Луч» (Москва) – 30:26 (14:12).

АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – «Балтийская заря» — 33:26 (19:11).

«Ростов-Дон» — «Звезда» (Московская область) – 33:31 (17:13).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Астраханочка» — 20:27 (7:14).

«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 26:34 (10:17).