Шведская гандболистка Блом назвала самый неприятный момент в поражении от норвежек
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Линейная женской сборной Швеции по гандболу Линн Блом рассказала, какой момент в поражении её команды от Норвегии на чемпионате Европы (25:27) стал для неё самым неприятным.
«Больше всего расстраивает то, что нам теперь приходится надеяться на другие команды», — заявила Блом в интервью Dagbladet.
Теперь для выхода в полуфинал чемпионата Европы шведкам нужно надеяться на победу норвежек над Словенией и Данией, а также на собственный успех в матчах с Хорватией и Венгрией.
Сборная Швеции с одним поражением в трёх встречах занимает четвёртое место в группе I. Их матч с Венгрией состоится завтра, 14 ноября, начало игры – в 22:30 мск. Встреча с Хорватией пройдёт в четверг, 16 ноября, и начнётся в 20:00 мск.
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