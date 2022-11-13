Шведская гандболистка Блом назвала самый неприятный момент в поражении от норвежек

Линейная женской сборной Швеции по гандболу Линн Блом рассказала, какой момент в поражении её команды от Норвегии на чемпионате Европы (25:27) стал для неё самым неприятным.

«Больше всего расстраивает то, что нам теперь приходится надеяться на другие команды», — заявила Блом в интервью Dagbladet.

Теперь для выхода в полуфинал чемпионата Европы шведкам нужно надеяться на победу норвежек над Словенией и Данией, а также на собственный успех в матчах с Хорватией и Венгрией.

Сборная Швеции с одним поражением в трёх встречах занимает четвёртое место в группе I. Их матч с Венгрией состоится завтра, 14 ноября, начало игры – в 22:30 мск. Встреча с Хорватией пройдёт в четверг, 16 ноября, и начнётся в 20:00 мск.