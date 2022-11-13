Болт назвал самого талантливого футболиста «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции, ямайский спринтер Усэйн Болт опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал, какой футболист, по его мнению, является самым талантливым в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, знаменитый легкоатлет известен как поклонник английского клуба. Долгое время ямайский бегун мечтал сыграть за «Манчестер Юнайтед».
«Главный талант», — написал Болт, тегнув 18-летнего аргентинского полузащитника «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.
Напомним, Гарначо перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году из мадридского «Атлетико» и дебютировал за манкунианцев в апреле этого года. Свой первый гол за английский клуб Гарначо забил 3 ноября в матче Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
22:51
-
19:44
-
19:30
-
19:11
-
18:51
-
17:08
-
17:02
-
12:39
-
08:00
-
00:43
-
00:08
- 12 ноября 2022
-
23:53
-
22:22
-
22:06
-
21:49
-
21:39
-
17:31
-
15:43
-
08:00
-
00:20
- 11 ноября 2022
-
20:56
-
19:48
-
18:58
-
17:46
-
16:54
-
16:33
-
15:53
-
15:32
-
15:08
-
15:07
-
14:35
-
14:33
-
14:22
-
12:25
-
12:19
Партнерский контент