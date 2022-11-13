Болт назвал самого талантливого футболиста «Манчестер Юнайтед»

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции, ямайский спринтер Усэйн Болт опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал, какой футболист, по его мнению, является самым талантливым в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, знаменитый легкоатлет известен как поклонник английского клуба. Долгое время ямайский бегун мечтал сыграть за «Манчестер Юнайтед».

«Главный талант», — написал Болт, тегнув 18-летнего аргентинского полузащитника «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

Напомним, Гарначо перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году из мадридского «Атлетико» и дебютировал за манкунианцев в апреле этого года. Свой первый гол за английский клуб Гарначо забил 3 ноября в матче Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».